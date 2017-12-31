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Задержание преступника

В Турции задержали 20 человек, планировавших теракт в Стамбуле

ФСБ РФ
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Тема:
Теракт в ночном клубе Стамбула (28)
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Полиция считает, что задержанные планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в городе

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Власти Турции задержали 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, по подозрению в связях с "Исламским государством" (запрещено в РФ) и планировании теракта в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным агентства, подразделение полиции по борьбе с терроризмом провело рейды в трех районах Стамбула. Задержанные, предположительно, связаны с лидерами ИГ в Сирии и Ираке.

Полиция считает, что задержанные планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в городе.

Абдулгадир Машарипов
© REUTERS/ STRINGER
В Турции начинается суд над "стамбульским стрелком"
После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы порядка 3 тысяч 290 человек из 95 стран, примерно 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

Напомним, в ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.

Вид на ночной клуб Reina со стороны моря
REUTERS / Umit Bektas
"Стамбульский стрелок" 6 лет назад покинул Узбекистан
В результате атаки погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.

Исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенъюрт в Стамбуле.

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Тема:
Теракт в ночном клубе Стамбула (28)

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Теги:
Турция



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