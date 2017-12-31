В Турции задержали 20 человек, планировавших теракт в Стамбуле

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Власти Турции задержали 20 человек, в том числе 15 иностранных граждан, по подозрению в связях с "Исламским государством" (запрещено в РФ) и планировании теракта в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
По данным агентства, подразделение полиции по борьбе с терроризмом провело рейды в трех районах Стамбула. Задержанные, предположительно, связаны с лидерами ИГ в Сирии и Ираке.
Полиция считает, что задержанные планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в городе.
Напомним, в ночь на 1 января 2017 года в Стамбуле произошло нападение на ночной клуб Reina. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь.
Исполнитель теракта, уроженец Узбекистана Абдулкадыр Машарипов, был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенъюрт в Стамбуле.
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