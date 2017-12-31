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Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

© Flickr/ Esparta Palma
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Тема:
Борьба с терроризмом (25)
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Президент России подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, гражданин может попасть за решетку на срок от трех до пяти лет за сообщение о готовящемся теракте на объектах социальной инфраструктуры или за сообщение, которое повлекло крупный ущерб.

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За аналогичные действия, которые могут дестабилизировать работу органов власти, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.
Срок до 10 лет получит телефонный хулиган, сообщение которого привело к смерти человека или к иным тяжким последствиям.

Осенью текущего года в России прошла волна телефонного терроризма. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.
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Тема:
Борьба с терроризмом (25)
Теги:
Владимир Путин, Россия



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