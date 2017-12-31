Путин ужесточил наказание за телефонный терроризм

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за телефонный терроризм.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, гражданин может попасть за решетку на срок от трех до пяти лет за сообщение о готовящемся теракте на объектах социальной инфраструктуры или за сообщение, которое повлекло крупный ущерб.

© Sputnik/ Владимир Федоренко Госдума РФ предлагает создать единый список террористических организаций

За аналогичные действия, которые могут дестабилизировать работу органов власти, предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.Срок до 10 лет получит телефонный хулиган, сообщение которого привело к смерти человека или к иным тяжким последствиям.

Осенью текущего года в России прошла волна телефонного терроризма. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.