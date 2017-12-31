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Фестиваль воздушных змеев в Ахмадабаде (штат Гуджарат), Индия
Красочный полет: фестиваль воздушных змеев в Индии в самом разгаре
Интервью скульптора Пола Дэя Фонду им. Ислама Каримова
Регистан окажется в центре Москвы: скульптор о монументе Каримову
Импортный бензин: где купить и сколько стоит
Импортный бензин: где купить и сколько стоит

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    63.5% (270)
  • Публиковать фото и номера машин людей противозаконно
    11.8% (50)
  • Бороться с пьяными водителями нужно другими методами
    20.2% (86)
  • Как пили, так и будут пить - ничего не поможет в принципе
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