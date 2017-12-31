В Японии перед праздником запустили специальные автобусы для тех, кто после застолья не в состоянии добраться домой самостоятельно. Незадачливых граждан развозят по домам.
Президент России подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы
Полиция считает, что задержанные планировали совершить атаку в ходе празднования Нового года в городе
Следственный комитет потребует арестовать мужчину, задержанного по подозрению в организации и исполнении взрыва в супермаркете Петербурга
На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана
В настоящее время состояние пострадавшего при взрыве в Петербурге гражданина Узбекистана стабильное
Среди пострадавших при взрыве в магазине в Санкт-Петербурге был гражданин Узбекистана
Марат Башаров будет помогать материально двум детям из Сирии, а также их семьям, у мальчика в семье шесть братьев и сестер, а у девочки - пять
Сложный и насыщенный 2017 год подошел к концу. Он оказался богатым на масштабные и странные события — начиная от эксцентричной политики Трампа и заканчивая секс-скандалами и свободной конвертацией валюты в Узбекистане.
Вторая за неделю авария с автобусом в Москве обошлась без пострадавших. В данный момент специалисты проверяют таксомоторную компанию, автомобиль которой спровоцировал наезд автобуса на остановку
В Таджикистане внесены поправки в Уголовный кодекс. Раньше лиц, уклоняющихся от ухода за пожилыми родителями, отправляли на исправительные работы на срок от 120 до 180 часов
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом, пострадали 13 человек, сейчас в стационаре остаются шестеро
На торжественное мероприятие были приглашены более 600 солдат и офицеров Вооруженных сил России
Две фрески, написанные Рафаэлем Санти около 500 лет назад, нашли во время реставрации и уборки одной из комнат музея Ватикана
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на территории Чили недалеко от тихоокеанского побережья
Сигнал о хлопке в одном из магазинов Санкт-Петербурга поступил вечером в среду, пожара после хлопка не последовало, посетители и персонал эвакуированы.
Юристы Telegram оспаривают решение суда о предоставлении ФСБ данных о пользователях и доступа к переписке в мессенджере
Масштабный обмен пленными начался с конфликта, ЛНР передала Киеву 16 человек, а Киев Луганску — 75
Свое путешествие американский президент планирует начать с Греции, где на международной выставке в Салониках США будут почетным гостем
Общее время в полете из Лос-Анджелеса в Токио составляет 11 часов. Компания проводит расследование, чтобы узнать, как пассажир мог попасть на борт