16:00 01 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Пассажир прикладывает билет к валидатору в автобусе в Москве

Стали больше доверять: в Москве в автобусах снимут турникеты

© Sputnik/ Евгений Одиноков
В мире
Получить короткую ссылку
71 0 0

Столичные власти обосновывают изменения тем, что отмена турникетов в автобусах позволит сократить время проезда по ряду маршрутов на пять минут

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Около 1,1 тысячи автобусов, а также новые трамваи "Витязь-М" в Москве с 1 января перейдут на бестурникетную систему работы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов.

"По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

В Узбекистане готова к реализации автоматизированная система оплаты проезда в общественном транспорте
© Новости Узбекистана
Всевидящее око и смартфон-проездной: как платить в автобусах Ташкента
По его словам, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.

"Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.

В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М".

При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Ташкентское метро внедрит систему бесконтактной оплаты до конца 2018 года
Теги:
Москва, Россия, Экономика, бизнес и финансы



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Участники проекта Ты супер! Танцы во время экскурсии в Царском Селе
Участницы шоу "Ты супер! Танцы" из Узбекистана - в Сантк-Петербурге
Автобус для перебравших на корпоративах японцев
Автобус для перебравших запустили перед праздниками в Японии
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054