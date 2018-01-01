Стали больше доверять: в Москве в автобусах снимут турникеты

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Около 1,1 тысячи автобусов, а также новые трамваи "Витязь-М" в Москве с 1 января перейдут на бестурникетную систему работы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.
Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов.
"По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.
"Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.
В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М".
При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.
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