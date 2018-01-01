Стали больше доверять: в Москве в автобусах снимут турникеты

Столичные власти обосновывают изменения тем, что отмена турникетов в автобусах позволит сократить время проезда по ряду маршрутов на пять минут

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Около 1,1 тысячи автобусов, а также новые трамваи "Витязь-М" в Москве с 1 января перейдут на бестурникетную систему работы. Об этом сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Теперь пассажиры смогут проходить во все двери, а оплата проезда будет производиться с помощью валидаторов в салонах автобусов.

"По поручению мэра Москвы с 1 января мы откажемся от турникетов на 72 маршрутах, по которым курсируют в основном автобусы особо большого класса. Это позволит сократить время посадки пассажиров в транспорт и поможет им экономить в среднем 5 минут в пути", — сказал заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

По его словам, преимущества бестурникетной системы оценят свыше миллиона горожан, которые каждый день пользуются этими маршрутами.

"Вместе с тем мы надеемся на ответственное отношение москвичей и напоминаем о необходимости оплачивать проезд. Это помогает городу обновлять подвижной состав, вводить новые сервисы и совершенствовать транспортную систему в целом", ‒ отметил Ликсутов.

В общей сложности бестурникетными станут около 1,1 тысячи автобусов. Кроме того, по решению столичного руководства в таком же режиме продолжат работать новые трехсекционные трамваи "Витязь-М".

При этом на бестурникетных маршрутах усилят контроль за оплатой проезда, увеличат штат контролеров и количество валидаторов в автобусах.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.