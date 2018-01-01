Таджикистан с 1 января станет председателем в СНГ

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Председательство в СНГ с 1 января 2018 года переходит от России к Таджикистану, сообщает РИА Новости.
В конце декабря, выступая на неформальном саммите СНГ в Москве, президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что в ходе председательства его страны в Содружестве усилия будут направлены на укрепление военно-технического сотрудничества, а также программе сотрудничества по укреплению пограничной безопасности на внешних границах.
Также соответствующее внимание будет уделено вопросам борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконному обороту наркотиков.
Рахмон добавил, что усилия Таджикистана, как председателя СНГ, будут направлены на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.
По его словам, запланированные в Душанбе встречи глав правительств и саммит глав государств СНГ станут одними из важнейших мероприятий, проводимых в республике в 2018 году.
В частности, Лебедев рассчитывает, что в 2018 году может быть подписано соглашение о свободной торговле услугами в рамках СНГ.
Содружество независимых государств — межгосударственное объединение большинства бывших союзных республик СССР. Оно было образовано 8 декабря 1991 года лидерами Белоруссии, России и Украины.
В декабре 1991 года к ним присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
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