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Главная елка Сахалина сгорела в новогоднюю ночь

"Горящее" видео: на Сахалине спалили дотла главную новогоднюю елку

© Фото: youtube
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Пожар начался как раз в тот момент, когда вокруг пушистой хозяйки торжества собрались жители города, чтобы отметить Новый год

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В новогоднюю ночь в Южно-Сахалинске 25-метровая елка, установленная на главной площади города, вспыхнула и сгорела дотла.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент, когда елка охваченная огнем, горит, словно факел.

На площади находились сотни человек. Однако никто не поддался панике: толпа расступилась, а ведущий вечера продолжил концерт, попросив, однако, не подходить к горящему дереву.

Возможно, причиной ЧП стала запущенная петарда, однако истинную картину произошедшего предстоит установить специалистам.

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Теги:
Сахалин



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