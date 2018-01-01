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Массовые акции социального протеста в Иране

Во время беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 12 человек

© Фото: AFP 2017
В мире
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В нескольких городах демонстранты поджигают автомобили и выкрикивают лозунги против верховного лидера страны Али Хаменеи и президента Ирана Хасана Роухани

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Число жертв протестов в Иране выросло до 12 человек, несколько пострадали, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на местные СМИ.

"Народ города Изе (на юго-западе страны) подобно другим городам выступил с протестом против экономических проблем, что, к сожалению, привело к гибели нескольких человек и нескольким пострадавшим", — цитирует РИА Новости слова Хедаятоллы Хадеми, члена иранского парламента от региона, где произошел инцидент.

Он добавил, что все еще не располагает информацией о том, кто стрелял вчера — протестующие или силы правопорядка; этот вопрос выясняется.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста.

Ранее власти сообщили, что в городе Доруд в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим".

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Теги:
Иран



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