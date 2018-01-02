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ЕС впервые возглавит его беднейшая страна — Болгария

© Flickr/ fdecomite
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Девизом болгарского председательства станет кредо самой страны: "В единстве — сила". Но обеспечить единство стран-членов Евросоюза по некоторым сюжетам будет непросто: между ними наметился раскол

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Болгария, беднейшая страна Евросоюза, с 1 января возглавит Совет ЕС впервые с момента ее вступления в сообщество в 2007 году, передает РИА Новости.

До июля 2018 года, когда ее сменит Австрия, Болгария будет отвечать за повестку заседаний Совета ЕС на экспертных и политических уровнях и председательствовать на всех министерских встречах Евросоюза, кроме заседаний глав МИД — работой Совета по иностранным делам руководит глава дипломатии ЕС.

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Девизом болгарского председательства станет кредо самой страны: "В единстве — сила". Но обеспечить единство стран-членов Евросоюза по некоторым сюжетам будет непросто: между ними наметился раскол по таким серьезным вопросам, как миграционная политика и верховенство права в Польше.

Добиваться компромисса Болгарии предстоит, несмотря на ее незначительный политический вес и последнее место в ЕС по уровню ВВП на душу населения (по данным Eurostat, в 2016 году этот уровень был на 51% ниже среднего по ЕС). По реальному индивидуальному потреблению (AIC) за 2016 год Болгария также отстает от своих партнеров по Евросоюзу.

Авторитету страны в Совете ЕС не способствует и репутация одной из самых коррумпированных стран в Евросоюзе. В последнем докладе в рамках механизма сотрудничества и проверки, который действует только в отношении Болгарии и Румынии, Еврокомиссия отметила, что пока не наблюдает "окончательных результатов в областях, требующих законодательных реформ и действий правительства, таких, как борьба с коррупцией".

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Теги:
Евросоюз, Болгария



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