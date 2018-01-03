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Грузовик, которым управлял Сейфулло Саипов

В Нью-Йорке после инцидента с Саиповым установят 1,5 тыс. барьеров

Don EMMERT / AFP
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Тема:
Теракт в Нью-Йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя ИГ (30)
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Речь идет о металлических или бетонных столбах, препятствующих проезду машин

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. В местах массового скопления людей в Нью-Йорке установят около полутора тысяч постоянных заграждений для обеспечения безопасности жителей и предотвращения терактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра города Билла Де Блазио.

"В 2017 году ньюйоркцы стали свидетелями ужасающих возможностей людей, которые хотят причинить нам боль — это происходило в метро, на велодорожках и Таймс-сквер. Но нас не запугают. Увеличение затрат на барьеры и заграждения в общественных местах подчеркивает нашу решимость обезопасить Нью-Йорк от будущих атак", — заявил Де Блазио.

Речь идет о металлических или бетонных столбах, препятствующих проезду машин.

В середине мая 2017 года автомобиль наехал на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Жертвой инцидента, который не был связан с терроризмом, стала 18-летняя девушка.

Посольство Узбекистана в Вашингтоне
© Wikipedia
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Позднее, 31 октября того же года, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. Затем он вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола. Сотрудники полиции открыли по Саипову огонь и смогли ранить. Подозреваемый был госпитализирован.

Присяжные вынесли Саипову обвинительное заключение по 22 пунктам. В общей сложности ему вменяют восемь убийств (по числу жертв атаки), 12 попыток убийств (по числу пострадавших), содействие и попытку содействия террористической группировке ИГ (запрещена в РФ, Узбекистане и ряде стран), а также обвинение в насилии и повреждении транспортного средства.

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Тема:
Теракт в Нью-Йорке: узбекистанец наехал на толпу во имя ИГ (30)
Теги:
Сайфулло Саипов, Нью-Йорк, Терроризм



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