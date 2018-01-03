В аварии с автобусом в Перу погибли 48 человек

Автобус столкнулся с грузовой фурой на участке серпантина в 70 километрах от столицы Перу Лимы и упал в пропасть с высоты 100 метров

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Количество жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу возросло до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Comercio.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Автобус столкнулся с грузовой фурой в 70 километрах от столицы Перу Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что как показал предварительный анализ данных GPS, оба водителя двигались с превышением скорости.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.