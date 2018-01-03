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Автобус упал в пропасть в Перу на Панамериканском шоссе в районе Пасамайо

В аварии с автобусом в Перу погибли 48 человек

REUTERS / Guadalupe Pardo
В мире
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Автобус столкнулся с грузовой фурой на участке серпантина в 70 километрах от столицы Перу Лимы и упал в пропасть с высоты 100 метров

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Количество жертв аварии с рухнувшим в пропасть автобусом в Перу возросло до 48 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Comercio.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Автобус столкнулся с грузовой фурой в 70 километрах от столицы Перу Лимы на участке серпантина, известного как "Поворот дьявола" (Curva del Diablo). После столкновения автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.

Министр транспорта и коммуникаций Перу Бруно Джуффра сообщил в Twitter, что как показал предварительный анализ данных GPS, оба водителя двигались с превышением скорости.

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Теги:
Перу, Дорожно-транспортное происшествие



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