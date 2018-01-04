Глава МИД Германии выступил за размещение миротворцев ООН в Донбассе

ТАШКЕНТ, 4 янв — sputnik. Вооруженные миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса, Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии", заявил на брифинге в Киеве глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины.
"Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница", — цитирует министра РИА Новости.
Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы ввести реальную миротворческую миссию.
Габриэль надеется, что Совету безопасности ООН удастся принять решение о размещении миротворческих сил в Донбассе до проведения выборов президента России, которые запланированы на 18 марта.
"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", — сказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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