Глава МИД Германии выступил за размещение миротворцев ООН в Донбассе

Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы ввести на Донбасс реальную миротворческую миссию, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габориэль

ТАШКЕНТ, 4 янв — sputnik. Вооруженные миротворцы ООН должны находиться на всей территории Донбасса, Германия и Франция будут работать с целью введения "реальной миротворческой миссии", заявил на брифинге в Киеве глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

По его словам, в Донбасс нужно ввести миротворцев ООН, но обязательным условием должно быть возобновление территориальной целостности Украины.

"Это должна быть вооруженная и крепкая миротворческая миссия ООН, которая пребывает на всей оккупированной территории, а не охранять только представителей ОБСЕ и пребывать только на линии столкновения, иначе это будет новая граница", — цитирует министра РИА Новости.

Он заверил, что Германия вместе с Францией и другими партнерами в Совете Безопасности ООН будут работать над тем, чтобы ввести реальную миротворческую миссию.

Габриэль надеется, что Совету безопасности ООН удастся принять решение о размещении миротворческих сил в Донбассе до проведения выборов президента России, которые запланированы на 18 марта.

"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение надежного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и надлежащий мандат миссии ООН еще до выборов в России", — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения в Донбассе и ни на каких других территориях.

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Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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