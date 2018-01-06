19:10 06 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Джордж Рэймонд Ричард Мартин — современный американский писатель-фантаст

Финальный сезон "Игры престолов" покажут в 2019 году

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
Получить короткую ссылку
3301

В создании нового сезона примут участие Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер и Мигель Сапочник

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Финальный сезон сериала "Игра престолов" представят телезрителям в 2019 году, передает канал HBO.

"Сериал "Игра престолов" вернется в 2019 году с последним — восьмым сезоном, который будет включать в себя шесть эпизодов", — уточняется в сообщении СМИ.

Режиссерами нового сезона нашумевшего сериала станут Дэвид Бениофф, Дэвид Наттер, Мигель Сапочник и Д.Б. Уайсс. Продюсерами выступят Дэвид Бениофф, Д.Б. Уайсс, Кэролин Штраусс, Фрэнк Дульгер и Бернадетт Колфилд.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

64-летний иорданец Абу Али переоборудовал свой старенький Volkswagen Beetle в мини-отель
Иорданец Абу Али превратил свой старенький Volkswagen Beetle в отель
2200 кубометров льда: в Перми открыли самый большой ледяной городок в России
Самый большой ледяной городок в России: свыше 2 тысяч кубометров льда
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год Собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054