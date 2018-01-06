За свою карьеру артист исполнил порядка 600 песен и снялся более чем в сорока кинокартинах

ТАШКЕНТ, 6 янв — Sputnik. Итальянский актер Адриано Челентано празднует 80-летие, сообщает RT.

Он родился и вырос в Милане на улице Глюка. Позднее Челентано посвятил этому месту песню Il ragazzo della via Gluck ("Парень с улицы Глюка"). Композиция стала национальным хитом.

В 1961 году Челентано создал звукозаписывающую компанию Clan Celentano.

За свою карьеру артист исполнил порядка 600 песен и снялся более чем в сорока кинокартинах. Широкую популярность в России харизматичный итальянец приобрел благодаря комедиям "Блеф", "Укрощение строптивого", "Безумно влюбленный" и "Бинго-Бонго".

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