В Иране арестовали бывшего президента Махмуда Ахмадинежада

В четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, раскритиковал действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа и "плохом управлении"

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Иране за поддержку протестов во время поездки в Шираз задержан бывший президент Махмуд Ахмадинежад, передает газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По данным СМИ, руководство страны приняло такое решение из-за высказываний Ахмадинежада в Бушере, назвав их "подстрекательством к беспорядкам".

В четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, раскритиковал действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

Издание отмечает, арест политика согласовал верховный лидер республики Али Хаменеи.

Консерватор Ахмадинежад руководил страной с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране протестующие устроили митинги после его второй победы на выборах.

В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей улучшить экономическую ситуацию.

В Тегеране полагают, что протесты связаны как с внутренними проблемами, так и с подстрекательством со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.