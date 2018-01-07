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Махмуд Ахмадинежад

В Иране арестовали бывшего президента Махмуда Ахмадинежада

© Sputnik/ Сергей Гунеев
В мире
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В четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, раскритиковал действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа и "плохом управлении"

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В Иране за поддержку протестов во время поездки в Шираз задержан бывший президент Махмуд Ахмадинежад, передает газета Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на источники в Тегеране.

По данным СМИ, руководство страны приняло такое решение из-за высказываний Ахмадинежада в Бушере, назвав их "подстрекательством к беспорядкам".

Массовые акции социального протеста в Иране
© Фото: AFP 2017
Во время беспорядков на акциях протеста в Иране погибли 12 человек
В четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями города, раскритиковал действующего президента Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

Издание отмечает, арест политика согласовал верховный лидер республики Али Хаменеи.

Консерватор Ахмадинежад руководил страной с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране протестующие устроили митинги после его второй победы на выборах.

В крупных городах республики с 28 декабря проходят массовые акции протеста. Демонстранты требуют от властей улучшить экономическую ситуацию.

В Тегеране полагают, что протесты связаны как с внутренними проблемами, так и с подстрекательством со стороны США, Великобритании и Саудовской Аравии.

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Теги:
Хасан Роухани, Махмуд Ахмадинежад, Иран



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