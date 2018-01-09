В Таджикистане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 9 января в 06:05 в 605 километрах на юго-запад от Алматы

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. На территории Таджикистана утром во вторник зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Министерства образования и науки Казахстана.

По данным сейсмологов, землетрясение зафиксировано в 06:05 по времени Астаны (03:05 мск), передает Sputnik Таджикистан.

"Эпицентр землетрясения расположен в 605 километрах на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда MPV 5.0. Глубина — 5 километров", — говорится в сообщении.

У казахстанских сейсмологов нет информации об ощутимости подземных толчков по шкале МSК-64.

Напомним, в середине декабря в республике также было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4 балла. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 47 километров в 122 км от Душанбе — в 12 километрах от Куляба.

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