Пентагон озабочен доступностью дронов после атаки на Хмеймим

Минобороны России сорвало попытку террористов в Сирии атаковать авиабазу Хмеймим, а также отметило, что угроза исходила от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Пентагон заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии "легко доступны" на открытом рынке.

© Sputnik/ Кирилл Каллиников Баранец о том, что произошло на российской базе Хмеймим в Сирии

Минобороны России заявило в понедельник, что в ночь на 6 января в Сирии была сорвана попытка террористов атаковать с помощью беспилотников российскую авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В министерстве отметили, что решения, использованные при атаке, могли быть получены лишь от страны с высоким развитием технологий спутниковой навигации и удаленного управления сбросом груза в назначенных координатах.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ (террористическая группировка, которая запрещена в России, США и других странах). Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", — заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

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