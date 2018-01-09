Компьютеры на Windows не включаются после обновлений от Microsoft‍

Проблемы с загрузкой возникли у владельцев устройств на базе процессоров AMD

ТАШКЕНТ, 9 янв — Sputnik. Компания Microsoft приостановила распространение обновлений Windows, так как пользователи стали жаловаться, что у них перестали запускаться компьютеры, сообщает The Verge.

"У Microsoft есть данные о клиентах, у которых компьютеры на базе процессоров AMD перестали обновляться после установки последних обновлений безопасности операционной системы Windows", — заявил представитель компании.

В Microsoft провели расследование и выяснили, что некоторые чипсеты AMD не соответствуют документации, ранее предоставленной компании для разработки путей смягчения последствий уязвимостей Spectre и Meltdown.

Сейчас Microsoft совместно с AMD работают над устранением проблемы и скоро планируют вновь предложить пользователям обновления для компьютеров на базе процессоров этой компании.

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