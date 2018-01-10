Потратили последний триллион рублей: Минфин РФ закрыл резервный фонд

Оставшиеся средства в размере 1 триллион и 42 миллиарда рублей были истрачены в декабре на покрытие дефицита федерального бюджета

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Минфин России сообщил о прекращении существования резервного фонда.

В декабре 2017 года остатки средств резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,10 миллиарда фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета, сообщается на сайте Минфина.

Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1,42 триллиона рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах резервного фонда сформировались нулевые остатки и он прекратит свое существование.

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