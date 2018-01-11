Биткоин дешевеет из-за инициатив по запрету торговли криптовалютами

Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что готовится законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами в стране, остающейся одним из крупнейших рынков для покупки и продажи биткоина и Ethereum

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — подешевела до 13 тысяч долларов после объявления Южной Кореи о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами, сообщает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09:54 по Ташкенту биткоин дешевел на 8,7%, до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,3%, до 13,36 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3%, до 13,47 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11%, до 13,25 тысячи долларов.

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Министр юстиции Южной Кореи Пак Сан Ги заявил, что страна готовит законопроект, подразумевающий запрет торговли криптовалютами, сообщает телеканал CNBC. По словам министра, власти обеспокоены ситуацией вокруг виртуальных валют. Южная Корея является одним из крупнейших рынков торговли биткоином и Ethereum.

Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 15,8%, до 1,16 тысячи долларов, Ripple — на 17,5%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash — на 2,5%, до 2,41 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 628,5 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

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