Биткоин дешевеет из-за инициатив по запрету торговли криптовалютами

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — подешевела до 13 тысяч долларов после объявления Южной Кореи о подготовке законопроекта о полном запрете торговли криптовалютами, сообщает РИА Новости.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 09:54 по Ташкенту биткоин дешевел на 8,7%, до 13,13 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 6,3%, до 13,36 тысячи долларов, на GDAX — на 6,3%, до 13,47 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 11%, до 13,25 тысячи долларов.
Согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дешевеет на 15,8%, до 1,16 тысячи долларов, Ripple — на 17,5%, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash — на 2,5%, до 2,41 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 628,5 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 10%.
Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.
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