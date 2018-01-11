Астана не принимает: снег сносит людей, закрыты все трассы и аэропорт

Министерство внутренних дел контролирует ситуацию и своевременно оповещает население

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Коммунальные службы переведены на усиленный вариант несения службы из-за сильного бурана в Астане. В городе закрыт аэропорт, внепланово отключено электричество в нескольких районах, закрыты дороги и остановлены междугородние маршруты.

Ухудшение погодных условий вызвано атмосферными фронтами, связанными с высотным циклоном, которые перемещаются через территорию Казахстана.

При этом на табло аэропорта Астаны напротив большинства рейсов статус посадки значится как отмененный или задержанный. Среди вечерних бортов ожидается только самолет из Ташкента. Среди вылетов идет регистрация на рейс в Лондон, остальные отменены или задержаны.

РГП "Казахавтодор" сообщило о закрытии автодорог по пяти направлениям из Астаны: Астана — граница Павлодарской области, Астана — поселок Коргалжын, Астана — село Нура, Астана — Щучинск, Астана — граница Карагандинской области, село Жаксы — Астана. Позже движение было закрыто по всем направлениям из Астаны и в Акмолинской, Карагандиннской, Павлодарской, Кызылординской областях.

Также, по данным "Астана LRT", остановлено движение 13 пригородных маршрутов: №300, 301, 302, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 315 и 316, передает Sputnik Казахстан.

Позже стало известно об отмене занятий для школьников и студентов первых-вторых курсов колледжей первой и второй смен.

Кроме того, было отменено несколько рейсов в столичном аэропорту, а позже воздушную гавань закрыли, предварительно, до 13:00.

Из-за бурана вышел из строя вакуумный выключатель, что привело к отключению электричества в жилом массиве "Восточная Ильинка", были обесточены улицы Сауран и Достык, а также ПС "Заречная".

МВД сообщило, что держит ситуацию на контроле и вовремя информирует население.

Горожане и гости столицы делятся фотографиями и видео природного явления в соцсетях.

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