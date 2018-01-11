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Топливораздаточная колонка на автозаправочной станции

Казахстан и Кыргызстан перешли на бензин классов К4 и К5

© Sputnik/ Игорь Зарембо
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Использование этих видов топлива позволит снизить выбросы в атмосферу вредных веществ

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В Казахстане и Кыргызстане с 1 января этого года бензин и дизельное топливо, поступающие в розничную продажу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Использование этих видов топлива позволит снизить выбросы вредных веществ. По сравнению с экологическим классом К3, содержание серы в бензине класса К4 снизится в три раза, в бензине класса К5 — в 15 раз (150 мг/кг, 50 мг/кг и 10 мг/кг соответственно).

"В дизельном топливе экологического класса К4 содержание серы в семь раз ниже, а в дизельном топливе экологического класса К5 — в 35 раз ниже, чем в аналогичном типе топлива экологического класса К3 (50 мг/кг и 10 мг/кг против 350 мг/кг для К3)", — говорится в сообщении.

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Действие переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", позволяющих использовать топливо экологического класса К3, завершилось 31 декабря 2017 года.

В Армении, Беларуси и Российской Федерации переход на автомобильный бензин экологического класса К5 завершился 31 декабря 2016 года, а на дизельное топливо экологического класса К5 — 31 декабря 2015 года.​

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Теги:
ЕАЭС, Казахстан, Кыргызстан, Дизельное топливо, Бензин



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