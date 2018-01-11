Минфин России до 6 февраля купит валюты на 257 миллиардов рублей

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Минфин России с 15 января по 6 февраля каждый рабочий день будет покупать иностранную валюту, всего будет закуплено на 257 миллиардов рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Влияние данных операций на курс российской валюты, по заверениям Минфина и ЦБ, должно быть нейтральным.

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"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет 257,1 миллиардов рублей. Операции будут проводиться в период с 15 января 2018 по 6 февраля 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 миллиардов рублей", — говорится в сообщении Минфина России.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

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