Оказание гуманитарной помощи Сирии в этом году потребует $3,5 млрд

Ожидается эвакуация тяжелобольных людей из Восточной Гуты, идет работа по доставке помощи ООН из Дамаска в Рукбан

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В этом году на оказание гуманитарной помощи Сирии потребуется 3,5 миллиарда долларов, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок по итогам визита в САР.

В сделанном в Дамаске заявлении Лоукок сообщил, что согласно плану ООН по оказанию гуманитарной помощи в 2018 году, "нам потребуется 3,5 миллиарда от доноров, чтобы ответить на нужды более 13 миллионов людей во всех районах Сирии".

Лоукок сообщил, что провел "подробные и открытые дискуссии" с правительством Сирии, представителями местных властей, дипломатическим сообществом и гуманитарными организациями. В ходе встреч речь шла о параметрах оказания помощи населению, пишет РИА Новости.

Представитель генсека ожидает, что будет достигнуто соглашение о медицинской эвакуации тяжелобольных людей из осажденной Восточной Гуты. Он также рассчитывает достичь договоренности о регулярной отправке трех-четырех конвоев ООН и Сирийского Красного арабского полумесяца в неделю через линии разграничения для 2,5 миллиона жителей осажденных районов.

По словам Лоукока, также идет работа над соглашением по доставке помощи ООН из Дамаска в Рукбан на юго-востоке Сирии. Он отметил, что также обсудил "программы трансграничной доставки помощи из соседних стран в Сирию, которые были одобрены резолюциями Совета Безопасности с признанием территориальной целостности Сирии".

"Мы договорились с правительством продолжить разговор на встрече в Нью-Йорке на следующей неделе, и в ходе возможных последующих встреч, а также об очередном визите в Сирию в этом году", — сообщил замгенсека ООН.

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