Первый автосалон для женщин открылся в Саудовской Аравии

Шоурум открылся в одном из торговых центров, построенном также исключительно для женщин

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Первый в Саудовской Аравии автомобильный шоурум только для женщин открылся в Джидде, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The National.

Шоурум открылся в одном из торговых центров, построенном также исключительно для женщин.

© Sputnik/ Михаил Воскресенский Саудовским женщинам позволят ходить на стадионы

В автосалоне, где представительницы слабого пола могут приобрести автомобили с экономичным расходом топлива, также работают только женщины.

Напомним, ранее король снял запрет на вождение женщинами автомобилей, что ранее было запрещено. Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд поручил сформировать комиссию, которая изучит меры, позволяющие предоставить женщинам права на вождение машины, так как "это право должно быть реализовано по законам шариата".

Отметим, что в настоящее время в королевстве нет прямого запрета на управление авто для женщин. Однако получить водительское удостоверение могут исключительно мужчины. Если блюстители правопорядка все же увидят женщину в общественном месте за рулем автомобиля, то ее могут арестовать и выписать штраф на солидную сумму.

Кроме того, с 1 января вступил в силу закон, разрешающий женщинам в Саудовской Аравии посещать стадионы.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.