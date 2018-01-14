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Девушка на выставке Восточный базар Тюбетейка
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    60.5% (356)
  • Публиковать фото и номера машин людей противозаконно
    14.5% (85)
  • Бороться с пьяными водителями нужно другими методами
    19.2% (113)
  • Как пили, так и будут пить - ничего не поможет в принципе
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