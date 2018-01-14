По мнению российского президента, коммунистические лидеры не придумывали ничего нового, а приспособили под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело
Франция отзывает зараженные сальмонеллой детские смеси из 83 стран
Сотрудники одного из банков в Казахстане обнаружили прятавшихся от холода мышей, которые погрызли деньги в банкомате
Министерство внутренних дел России определило список стран, в которые сотрудники ведомства могут выезжать на отдых
Российское военное ведомство сообщило, что диверсионная группа, обстрелявшая 31 декабря авиабазу в Хмеймиме, уничтожена