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Уничтожены боевики, напавшие на российскую базу в Сирии

Минобороны РФ
В мире
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Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (125)
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Российское военное ведомство сообщило, что диверсионная группа, обстрелявшая 31 декабря авиабазу в Хмеймиме, уничтожена

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Российский спецназ в ходе спецоперации в Сирии уничтожил диверсионную группу, которая 31 декабря обстреляла базу Хмеймим.

Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения боевиков.

"На конечном этапе операции группой российских Сил специальных операций было установлено место базирования диверсионной группы боевиков рядом с западной границей провинции Идлиб… По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом "Краснополь", — говорится в релизе.

В операции были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии, отмечается в сообщении.

В министерстве добавили, что за местом базирования диверсионной группы боевиков было организовано непрерывное наблюдение российскими беспилотными средствами, были назначены высокоточные средства поражения.

Ранее в российском военном ведомстве заявили, что 31 декабря мобильная диверсионная группа террористов атаковала военную базу Хмеймим, обстреляв из минометов, погибли двое военнослужащих.

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Тема:
Участие РФ в антитеррористической операции в Сирии (125)

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Теги:
Минобороны РФ, Сирия, Россия, Конфликты и беспорядки



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