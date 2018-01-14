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Мышь

Серая мафия: мыши сгрызли деньги в банкомате в Казахстане

© Sputnik/ Максим Богодвид
В мире
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Сотрудники одного из банков в Казахстане обнаружили прятавшихся от холода мышей, которые погрызли деньги в банкомате

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Мыши погрызли купюры в одном из банков Казахстана.

На видео, снятом сотрудниками банка, видны испорченные банкноты внутри кассеты банкомата.

Затем работники банка продемонстрировали самих мышей.

Сообщается, что пара грызунов, судя по всему, искала убежище от холода.

Как сообщает Sputnik Казахстан, сотрудники банка, где это было возможно, фиксировали номера поврежденных купюр.

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Теги:
Казахстан, Примечательные факты



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