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Кормление ребенка, архивное фото

Популярное детское питание из Франции заражено сальмонеллой

© Sputnik/ Владимир Песня
В мире
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Франция отзывает зараженные сальмонеллой детские смеси из 83 стран

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В детском питании популярной торговой марки Lactalis обнаружили бактерии сальмонеллы.

Глава молочного концерна Эммануэль Бенье заявил, что отзовет более 12 миллионов банок зараженного детского питания из 83 стран.

"Концерн никогда не собирался ничего скрывать, и руководство компании готово сотрудничать со следствием", — цитирует РИА Новости слова Бенье, сказанные в интервью еженедельнику Journal du Dimanche.

Бенье заверил, что компания извлечет необходимые уроки из этого инцидента и ужесточит санитарный контроль.

"Нашим главным приоритетом является максимальная безопасность", — заключил он.

По данным Минздрава Франции, всего в стране от зараженного сальмонеллой детского питания пострадали 35 детей. С 8 декабря новых случаев заражения не зафиксировано.

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Теги:
Франция



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