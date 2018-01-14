23:44 14 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В. Путин

Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых

© Sputnik/ Михаил Климентьев
В мире
Получить короткую ссылку
314 0 0

По мнению российского президента, коммунистические лидеры не придумывали ничего нового, а приспособили под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством, отметив, что советская власть "приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело". Об этом он заявил в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология — она очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — сказал российский глава, передает РИА Новости.

Президент сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве.

Владимир Ильич Ленин выступает на открытии временного памятника Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу на площади Революции. 7 ноября 1918 года.
© Sputnik/ РИА Новости
Столетие революции: неудобный юбилей в странах бывшего СССР
"Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном захоронении Ленина, призвал очень аккуратно подходить к этому, чтобы не предпринять шагов, которые разделяли бы общество. "Его нужно, наоборот, сплачивать", — заявил он.

Дискуссия о перезахоронении тела Ленина вспыхивает в последние годы периодически.

Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
© Sputnik/ Александр Вильф
Судиться из-за Ленина: Угрант ответит в шоу на претензии коммунистов
Сейчас число сторонников идеи захоронения растет. За предание останков бывшего советского вождя земле высказываются и представители Русской Православной церкви, считая, что превращение его в туристический объект — не вполне человечно.

Мавзолей В. И. Ленина памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге находится тело Владимира Ильича Ленина. Он включен в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Владимир Путин, Владимир Ленин, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Армянские вина
    По географическому признаку

    Российским телеканалам и прессе разрешат рекламу вина и шампанского, изготовленных из местного сырья в Киргизии, Белоруссии, Армении и Казахстане.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Банкноты номиналом 200 лей
    Мы вам поможем!

    Владельцы сельскохозяйственных земель в Зоне безопасности на Днестре получат материальную помощь от правительства Молдовы за 2017 год.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Празднование дня защитников Родины в Ташкенте
Празднование Дня защитников Родины в Ташкенте
СПУТНИК_Обливание ледяной водой в Японии
Ледяное омовение: в Японии прошла церемония для привлечения удачи
Отношения Узбекистана и Таджикистана
Лед растает: перспективы узбекско-таджикских отношений

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054