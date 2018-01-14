Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством, отметив, что советская власть "приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело". Об этом он заявил в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология — она очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — сказал российский глава, передает РИА Новости.
Президент сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве.
Российский лидер добавил, что по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело.
Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном захоронении Ленина, призвал очень аккуратно подходить к этому, чтобы не предпринять шагов, которые разделяли бы общество. "Его нужно, наоборот, сплачивать", — заявил он.
Дискуссия о перезахоронении тела Ленина вспыхивает в последние годы периодически.
Мавзолей В. И. Ленина памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге находится тело Владимира Ильича Ленина. Он включен в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.
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