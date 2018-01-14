Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых

По мнению российского президента, коммунистические лидеры не придумывали ничего нового, а приспособили под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Владимир Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством, отметив, что советская власть "приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело". Об этом он заявил в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Вера всегда нас сопровождала, она укреплялась, когда стране нашей, народу нашему было особенно тяжело. Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. Коммунистическая идеология — она очень сродни христианству, на самом деле. Свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — сказал российский глава, передает РИА Новости.

Президент сравнил отношение коммунистов к Ленину с почитанием святых в христианстве.

© Sputnik/ РИА Новости Столетие революции: неудобный юбилей в странах бывшего СССР

"Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции… Ну как же нет, в Афон поезжайте, посмотрите там, мощи святые есть, да и у нас вот здесь тоже святые мощи", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном захоронении Ленина, призвал очень аккуратно подходить к этому, чтобы не предпринять шагов, которые разделяли бы общество. "Его нужно, наоборот, сплачивать", — заявил он.

Дискуссия о перезахоронении тела Ленина вспыхивает в последние годы периодически.

Сейчас число сторонников идеи захоронения растет. За предание останков бывшего советского вождя земле высказываются и представители Русской Православной церкви, считая, что превращение его в туристический объект — не вполне человечно.

Мавзолей В. И. Ленина памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлёвской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге находится тело Владимира Ильича Ленина. Он включен в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

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