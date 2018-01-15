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Скорая помощь, архивное фото

Неизвестные порезали восьмерых школьников и учительницу в Перми

© sputnik Стас Этвеш
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Преступники, напавшие с ножами на пермскую школу, задержаны, их мотивы выясняются

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Двое мужчин атаковали учащихся школы в Перми.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, в результате ранены восемь учеников и учительница.

Указывается, что учительница и один из учащихся находятся в тяжелом состоянии.

"В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции", — говорится в релизе.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что преступники задержаны. Их было двое.

В настоящее время устанавливаются их личности и мотивы нападения.

На место выехал губернатор Максим Решетников.

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Теги:
Пермь, Россия, Бедствия и чрезвычайные происшествия



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