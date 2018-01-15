Неизвестные порезали восьмерых школьников и учительницу в Перми

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Двое мужчин атаковали учащихся школы в Перми.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав, в результате ранены восемь учеников и учительница.
Указывается, что учительница и один из учащихся находятся в тяжелом состоянии.
"В тяжелом состоянии находятся учительница и ученик 16 лет. Они получили ранения шеи. Оба направлены в городскую клиническую больницу №4, уже проводятся операции", — говорится в релизе.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что преступники задержаны. Их было двое.
В настоящее время устанавливаются их личности и мотивы нападения.
На место выехал губернатор Максим Решетников.
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