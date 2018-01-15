Пошопиться и заплатить за газ: флагманский МФЦ открыли в ТЦ "Афимолл"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" вместе с Андреем Малаховым, у которого недавно родился ребенок. Телеведущему выдали пакет документов на новорожденного

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Мэр столицы Сергей Собянин в понедельник открыл первый в Москве и России флагманский центр госуслуг "Мои документы", который находится в ТРЦ "Афимолл-Сити" на Пресненской набережной.

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Собянин и известный телеведущий Андрей Малахов, у которого в конце 2017 года родился сын Александр, совершили экскурсию по новому МФЦ.

Сотрудники флагманского центра "Мои документы" зарегистрировали телеведущего на портале госуслуг Москвы, выдав ему стандартный пакет документов на новорожденного ребенка. Кроме того, Малахов подал заявление об оформлении постоянного полиса ОМС.

"В городе в каждом районе свои МФЦ, которые предоставляют более 170 услуг, мы стремимся, чтобы эти услуги оказывались максимально быстро и качественно", — заявил Собянин журналистам после открытия МФЦ.

Он отметил, что сегодня средняя продолжительность очереди для получения госуслуги в центрах "Мои документы" составляет около трех минут, передает РИА Новости.

"Сегодня мы открываем еще один проект, так называемый флагманский МФЦ, которые будут создаваться в крупных транспортно-пересадочных узлах — таких, как здесь, в Сити, где ежедневно проходят десятки тысяч людей. Здесь помимо стандартных будут развиваться такие услуги, как банковские, услуги малому бизнесу, нотариальные и целый ряд других. Так что, я надеюсь, что новый проект придется по душе москвичам", — подчеркнул руководитель города.

Малахов, получив пакет документов на своего сына Александра, заявил журналистам, что впечатлен качеством и скоростью оказанных услуг.

Флагманский центр "Мои документы" расположен на первом этаже ТРЦ "Афимолл-Сити", площадь помещения составляет 2,3 тысячи квадратных метров.

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В МФЦ 51 окно приема, количество сотрудников — 74. Он предоставляет более 170 госуслуг. Помимо стандартных, предоставляемых во всех центрах Москвы, в "Афимолл-Сити" можно получить такие услуги, как регистрация транспортных средств, выдача паспорта болельщика ЧМ по футболу 2018 года, услуги малому бизнесу.

Кроме того, во флагманском центре расположены дополнительные сервисы: "Мой банк" (отделение банка), "Мое искусство" (театральная билетная касса), "Мои путешествия" (экскурсии и туры), "Мои фото" (фотоателье), "Мое здоровье" (медицинские услуги) и "Мой нотариус", а также стойка с "Яндекс-такси".

С открытием флагманского центра в ЦАО начинается программа создания сети флагманских центров госуслуг в каждом административном округе Москвы.

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