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Торт Рената Агзамова

Торт-дворец весом 1,5 тонны приготовили на свадьбу в Шымкенте

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По торту двигалась съедобная карета, из которой "вышли" фигурки молодоженов и зашли в замок

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Известный российский кондитер Ренат Агзамов приготовил торт высотой 4,2 метра и весом 1,5 тонны на свадьбу в Шымкенте.

"С такими размерами доставить заготовки в другую страну — это очень сложно! Но мы справились, у нас самая сильная команда профессионалов в мире! Перед вывозом торта в зал — ровно 3 суток без сна, но результат того стоит", — написал на своей странице в Instagram Ренат Агзамов.

 

Свадьбу молодожены праздновали в отеле Rixos. Стоимость торта не раскрывается, но по сообщениям СМИ, ее диапазон варьируется от 180 до 190 тысяч долларов.

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Теги:
торт, кондитер, свадьба, Ренат Агзамов, Казахстан



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