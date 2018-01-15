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Врачи Тюмени первые в мире применили новый метод лечения онкологии

© Sputnik/ Сергей Пятаков
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Тюменские врачи провели операцию при помощи нового метода радиотерапии пациентке с четвертой стадией рака

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Тюмени впервые в мировой практике была проведена уникальная операция по удалению опухоли поджелудочной железы: имплантация радиоактивных источников йода через брюшную стенку.

Эта методика предназначена для лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы. Операцию провёл Василий Николаевич Ощепков, руководитель радиотерапевтической службы ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" совместно с коллегой из Санкт-Петербурга.

Операция прошла под контролем компьютерного томографа. Пациенту дали обезболивающее, далее через брюшную стенку сквозь кожу, через желудок в поджелудочную железу ввели источник (маленькие зернышки радиоактивного йода) с помощью специальных игл. Подобная методика ранее использовалась только для лечения предстательной железы. Этот метод открывает новые возможности лечения рака поджелудочной железы, передает местный Департамент Здравоохранения.

Владимир Лядов
© Facebook / Владимир Лядов
Онколог: рак — это болезнь пожилых
"Это заболевание сопровождается быстрым прогрессированием и сильными болями, а также часто выявляется в запущенной стадии. Радиотерапия (в особенности брахитерапия) позволяют существенно снизить болевой синдром. Проведённая нами операция — это больше помощь: на поздних стадиях сложно провести качественное лечение, но можно существенно улучшить качество жизни человека. Даже если мы не можем избавиться от новообразования, мы должны обеспечить пациенту возможность продолжать вести привычный образ жизни: ходить в магазин, встречаться с друзьями, заниматься домашними делами и так далее. Человек не должен быть выброшен из общества из-за неприятных симптомов заболевания", — пояснил Василий Ощепков.

Прооперированная пациентка обратилась в Медицинский город в конце ноября 2017 года. После проведения полного комплексного обследования, к сожалению, была диагностирована 4 стадия рака поджелудочной железы. Данная операция помогла ей избавиться от сильных болей и вернуться домой к семье в Тобольск.

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Теги:
лечение, онкология, поджелудочная железа, Россия



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