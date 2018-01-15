Врачи Тюмени первые в мире применили новый метод лечения онкологии

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В Тюмени впервые в мировой практике была проведена уникальная операция по удалению опухоли поджелудочной железы: имплантация радиоактивных источников йода через брюшную стенку.
Эта методика предназначена для лечения злокачественных новообразований поджелудочной железы. Операцию провёл Василий Николаевич Ощепков, руководитель радиотерапевтической службы ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" совместно с коллегой из Санкт-Петербурга.
Операция прошла под контролем компьютерного томографа. Пациенту дали обезболивающее, далее через брюшную стенку сквозь кожу, через желудок в поджелудочную железу ввели источник (маленькие зернышки радиоактивного йода) с помощью специальных игл. Подобная методика ранее использовалась только для лечения предстательной железы. Этот метод открывает новые возможности лечения рака поджелудочной железы, передает местный Департамент Здравоохранения.
Прооперированная пациентка обратилась в Медицинский город в конце ноября 2017 года. После проведения полного комплексного обследования, к сожалению, была диагностирована 4 стадия рака поджелудочной железы. Данная операция помогла ей избавиться от сильных болей и вернуться домой к семье в Тобольск.
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