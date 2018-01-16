Apple предупреждает об охоте хакеров за данными пользователей

Разработчик антивируса предупреждает, что мошенники присылают письмо с квитанцией о якобы купленном в App Store приложении, в отправителях указывают адрес, который не имеет отношения к Apple

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредил о новой фишинговой атаке, нацеленной на пользователей Apple, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для кражи персональных данных злоумышленники используют "двойную" рассылку. В первом письме от мошенников пользователю сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store, в сообщении указаны детали заказа, включая сумму сделки. На подделку указывают адрес отправителя, не имеющий отношения к Apple, неперсонализированное обращение и подозрительный документ во вложении, сообщает ESET.

Во вложенном файле находится "квитанция об оплате", в которой есть ссылка. Ее предлагается использовать в случае проблем с заказом, ссылка ведет на фишинговый сайт. Там пользователю нужно ввести Apple ID и пароль, а далее подтвердить личные данные, в том числе данные банковской карты.

REUTERS / Mike Segar Если Apple не заплатит хакерам, то они удалят 330 млн аккаунтов iCloud

По данным ESET, особенность этой фишинговой кампании в том, что далее приходит еще одно сообщение со ссылкой на тот же сайт. Второе письмо (от лица "Службы технической поддержки Apple") предупреждает, что часть информации об учетной записи пользователя не подтверждена, и чтобы продолжить использование сервисов Apple, предлагается подтвердить данные, заполнив форму на фишинговом сайте.

"ESET рекомендует игнорировать неперсонализированные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями "Антифишинг" и "Антиспам", — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.