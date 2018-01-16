Apple предупреждает об охоте хакеров за данными пользователей

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Разработчик антивирусного программного обеспечения ESET предупредил о новой фишинговой атаке, нацеленной на пользователей Apple, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что для кражи персональных данных злоумышленники используют "двойную" рассылку. В первом письме от мошенников пользователю сообщают о несуществующей покупке приложения в App Store, в сообщении указаны детали заказа, включая сумму сделки. На подделку указывают адрес отправителя, не имеющий отношения к Apple, неперсонализированное обращение и подозрительный документ во вложении, сообщает ESET.
Во вложенном файле находится "квитанция об оплате", в которой есть ссылка. Ее предлагается использовать в случае проблем с заказом, ссылка ведет на фишинговый сайт. Там пользователю нужно ввести Apple ID и пароль, а далее подтвердить личные данные, в том числе данные банковской карты.
"ESET рекомендует игнорировать неперсонализированные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями "Антифишинг" и "Антиспам", — говорится в сообщении.
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