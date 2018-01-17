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Встреча Дональда Трампа и Нурсултана Назарбаева

Назарбаев пригласил Трампа в Казахстан

Пресс-служба президента Казахстана.
В мире
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США, в свою очередь, предложили Казахстану участвовать во 2-м Международном форуме по вопросам исследования космоса 3 марта 2018 года в Японии

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил американского президента Дональда Трампа посетить с визитом Казахстан, а США, в свою очередь, предложили Казахстану принять участие в Международном форуме по вопросам исследования космоса, который пройдет 3 марта 2018 года в Японии.

"Президент Дональд Трамп принял сегодня в Белом доме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, чтобы обсудить усиление стратегического партнерства между США и Казахстаном. Президент Назарбаев поблагодарил президента Трампа за гостеприимство и пригласил президента Трампа посетить Казахстан в будущем", — говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи двух лидеров в Вашингтоне.

США предложили Казахстану участвовать во 2-м Международном форуме по вопросам исследования космоса 3 марта 2018 года в Японии, следует из сообщения пресс-службы Назарбаева. Страны изучат возможность сотрудничества в применении космических технологий для оценки угроз окружающей среде и природе в рамках международной хартии, которая нацелена на предоставление унифицированной системы получения и передачи космических данных странам, затронутым природными или антропогенными катастрофами.

Нурсултан Назарбаев прибыл в США для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Казахстан в январе председательствует в Совбезе ООН.

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Теги:
Совет безопасности ООН, Дональд Трамп, Нурсултан Назарбаев, Казахстан, США, Международная политика, Глава государства



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