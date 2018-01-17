Зачинщики резни в пермской школе арестованы, но остались в больнице

Двое подростков отправятся в СИЗО, как только их состояние улучшится, такое решение было принято на выездном заседании суда в городской больнице №4 города Перми

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Суд заключил под стражу двух подростков, устроивших драку с поножовщиной в пермской школе, но пока их состояние не улучшится, они останутся в больнице.

"По решению суда, оба подростка — участника драки арестованы. Пока они останутся в больнице, когда медики решат, что их состояние стабилизировалось, тогда подростков доставят в СИЗО. Арест наложен на два месяца", — сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.

© sputnik Стас Этвеш Неизвестные порезали восьмерых школьников и учительницу в Перми

Выездное заседание суда прошло сегодня прямо в городской больнице №4, где подростки после операций проходят лечение.

В понедельник в результате поножовщины в школе пострадали 15 человек, в том числе учительница и младшеклассники. Учительница Наталия Шагулина, которая спасла детей при нападении, перенесла две операции и остается в тяжелом состоянии, однако находится в сознании.

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