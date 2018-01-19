Эмомали Рахмон уволил министра финансов

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об увольнении министра финансов Абдусалома Курбониена.
"Освободить Курбониена Абдусалома Карима от должности министра финансов Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу", — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
Накануне прошло расширенное заседание правительства по итогам социально-экономического развития страны в 2017 году, на котором Рахмон указал на недостатки в работе Курбониена, в частности, касающиеся невыполнения плана доходной части госбюджета, задержки зарплат в нескольких городах и нецелевого использования бюджетных средств.
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