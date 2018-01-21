Британский подросток раздобыл разведданные США, претворившись главой ЦРУ

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Подросток из Великобритании Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись экс-главой ЦРУ Джоном Бреннаном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph, восемнадцатилетний Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения. В частности, он признался в попытке взлома компьютера Бреннана и других высокопоставленных американских чиновников.

Целью Гэмбла стали заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник по науке и технологиям Джон Холдрен.

Отмечается, что Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, насмехался над своими жертвами, выкладывал в сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их планшетами и телевизорами.

Дата вынесения приговора хакеру на данный момент не установлена, сообщает издание.

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