13:09 21 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Здание ЦРУ

Британский подросток раздобыл разведданные США, претворившись главой ЦРУ

© AFP 2018/ SAUL LOEB
В мире
Получить короткую ссылку
69 0 0

Школьник Кейн Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Подросток из Великобритании Кейн Гэмбл получил доступ к секретной информации о разведывательных операциях США в Афганистане и Иране, притворившись экс-главой ЦРУ Джоном Бреннаном.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Telegraph, восемнадцатилетний Гэмбл признал себя виновным по десяти пунктам обвинения. В частности, он признался в попытке взлома компьютера Бреннана и других высокопоставленных американских чиновников.

Целью Гэмбла стали заместитель помощника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Аврил Хайнс и советник по науке и технологиям Джон Холдрен.

Отмечается, что Гэмбл, которому на тот момент было 15 лет, насмехался над своими жертвами, выкладывал в сети их личную информацию, забрасывал их сообщениями, звонил, загружал порнографию на их компьютеры и удаленно управлял их планшетами и телевизорами.

Дата вынесения приговора хакеру на данный момент не установлена, сообщает издание.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
ЦРУ, Великобритания, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова за работой
Узбекистан в фотообъективе: кадры советской республики
Этот белый тигр без ума от игр с мячом!
Белый тигр - футболист
Пожар в автобусе на трассе Самара-Шымкент
Узбекистанцы погибли в страшном пожаре в Актюбинской области

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054