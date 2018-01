Турция начала наземную операцию в Сирии

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции «Оливковая ветвь» в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Наземная операция в Африне началась в 11.05 (мск)", — заявил он.

Премьер добавил, что наступление началось из района Гюльбаба провинции Килис.

По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым подчеркнул, что "у России не было возражений".