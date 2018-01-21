Турция начала наземную операцию в Сирии

Турецкая сторона заявляет, что Россия не имеет возражений против операции в Африне

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции «Оливковая ветвь» в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Наземная операция в Африне началась в 11.05 (мск)", — заявил он.

Премьер добавил, что наступление началось из района Гюльбаба провинции Килис.

По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым подчеркнул, что "у России не было возражений".

© Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation Россия уходит из Сирии, но остается на Ближнем Востоке

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.



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