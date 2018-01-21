18:56 21 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Срочно:
Турецкая бронетехника

Турция начала наземную операцию в Сирии

© AFP 2018/ BULENT KILIC
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация в Сирии (32)
67 0 0

Турецкая сторона заявляет, что Россия не имеет возражений против операции в Африне

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции «Оливковая ветвь» в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.

"Наземная операция в Африне началась в 11.05 (мск)", — заявил он.

Премьер добавил, что наступление началось из района Гюльбаба провинции Килис.

По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым подчеркнул, что "у России не было возражений".

Авиабомба с надписью За наших на истребителе-бомбардировщике Су-34 в Сирии
© Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation
Россия уходит из Сирии, но остается на Ближнем Востоке
Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. По данным генштаба, в ней участвовали 72 самолета, были поражены 108 из 113 намеченных целей.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.

Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Ситуация в Сирии (32)
Теги:
Турция, Сирия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристический поселок Лагич в Азербайджане, фото из архива
    Верной дорогой

    Туристические маршруты, существовавшие в советском Азербайджане, нужно возродить, считают в Ассоциации туризма республики.

  • Лесозаготовительная машина Харвестер 1270D
    Берегите женщин…

    Минлесхоз приглашает белорусок работать на лесоповалах: женщины отличаются внимательным отношением к профессии, бережностью и аккуратностью.

  • Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
    Крещение морем

    Военнослужащие российской базы Южного военного округа в Абхазии в праздник Крещения Господня со своими семьями совершили купание в Черном море.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    От Саргсяна к Саркисяну

    Правящая Республиканская партия Армении выдвинула посла в Великобритании Армена Саркисяна на должность следующего президента страны.

  • Тренировка команд по страйкболу
    Это провокация!

    Что в Британии тимбилдинг, то в Латвии военная провокация: The Washington Post разглядела попытки с помощью страйкбола подорвать демократию в Балтии.

  • Вирус, архивное фото
    Русские все могут

    Литовский новостной портал tv3.lt был взломан в четверг вечером, это могли сделать "российские программисты", заявил главный редактор издания.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Младший сержант Ташкентской государственной автомобильной инспекции Дилором Гильфанова за работой
Узбекистан в фотообъективе: кадры советской республики
СПУТНИК_Девочка играет со змеями
Друзья ползучие: девочка предпочитает змей куклам
Хлопок и картошка: 25 лет сотрудничеству между Узбекистаном и Белоруссией
25-летняя дружба Ташкента и Минска

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054