Турция начала наземную операцию в Сирии

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции «Оливковая ветвь» в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
"Наземная операция в Африне началась в 11.05 (мск)", — заявил он.
Премьер добавил, что наступление началось из района Гюльбаба провинции Килис.
По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым подчеркнул, что "у России не было возражений".
Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о возможном начале наземной операции в Африне в воскресенье.
Сирийское правительство решительно осудило нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
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