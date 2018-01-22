"Оливковая ветвь" в Сирии: Турция поразила 45 целей сил курдов

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Турецкие военные уничтожили в результате авиаударов в воскресенье 45 целей курдских формирований в сирийском Африне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Генштаба страны.

Указывается, что среди уничтоженных целей — убежища, склады с оружием, огневые позиции. Удары наносили 32 самолета, которые благополучно вернулись на свои базы, заявили в Генштабе.

© AFP 2018/ BULENT KILIC Турция начала наземную операцию в Сирии

Накануне премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил начало наземной операции в Сирии, которая получила название "Оливковая ветвь".

Премьер добавил, что наступление началось из района Гюльбаба провинции Килис.

По словам главы турецкого правительства, Анкара поддерживает контакты с Москвой и через нее — с Дамаском. Йылдырым подчеркнул, что "у России не было возражений".

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