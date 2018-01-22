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Мужчина пытается выбраться с балкона отеля Intercontinental в Кабуле во время нападения боевиков

Подтверждена гибель семи граждан Украины при атаке на отель в Кабуле

REUTERS / Omar Sobhani
В мире
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​Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек. Во время теракта погиб Абдулла Вахид Поян, недавно назначенный генеральным консулом в Карачи

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Гибель семи граждан Украины в результате атаки на отель в Кабуле подтверждена на сегодняшний день, сообщил в понедельник посол страны в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

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"На сегодняшний день подтверждена гибель семи граждан Украины… Та информация, которая появляется в СМИ (о числе погибших украинцев), она должна быть проверена", — сказал посол в эфире телеканала "112 Украина".

Гибель двух пилотов украинской частной авиакомпании "Украинские крылья" подтвердила афганская авиакомпания Kam Air, которая нанимала украинских специалистов. Один из пилотов — уроженец Первомайска Харьковской области, 1974 года рождения.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родственникам погибших.

"Шокирован трагической новостью из Афганистана. В результате нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю соболезнования семьям всех погибших", — написал Порошенко в Facebook.

Он сообщил, что по его поручению в Кабул срочно направляется украинский консул в Душанбе, а также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, которые находятся на месте теракта.

"Поручил кабмину предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли в Афганистане", — добавил Порошенко.

Посол США в Афганистане Джон Басс заявил, что американская дипмиссия находится в тесном контакте с афганскими властями.

В воскресный день в центре Кабула
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"Я выражаю искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Я также выражаю признательность Силам безопасности и национальной обороны Афганистана за их смелость и быструю реакцию. Посольство США находится в тесном контакте с властями Афганистана, которые продолжают расследование инцидента", — говорится в заявлении посла.

Посол Афганистана в Пакистане Омар Захилвал в своем официальном аккаунте в Twitter сообщил о гибели генконсула страны.

"Наш коллега (Абдулла Вахид) Поян, недавно назначенный генеральный консул в Карачи, бывший генеральный консул в Пешаваре, был среди тех, кого жестоко убили в ходе террористической атаки прошлой ночью в Кабуле", — написал посол.

​Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

МИД Узбекистана
© Flickr
Ташкент выступит площадкой для мирных переговоров по Афганистану
Ранее в субботу Узбекистан и Афганистан выступили с предложением провести международную министерскую конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане в Ташкенте в марте.

"Республика Узбекистан и Исламская Республика Афганистан совместно выступают с инициативой международной министерской конференции по мирному процессу в Афганистане, сотрудничеству в области безопасности и региональным связям в Ташкенте в конце марта этого года", — заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов на заседании Совета Безопасности ООН.

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Теги:
теракт, Кабул, Афганистан



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  • Бензовоз марки Freightliner упал в реку Чычкан
    "Бензиновые" реки

    За неполный месяц на стратегической трассе Бишкек-Ош произошло уже пять ДТП с бензовозами – последний рухнул в реку в минувшие выходные.

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