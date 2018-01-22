Симоньян: все СМИ совершают ошибки, но критикуют за это только RT

Ограничивая работу RT, Соединенные Штаты проводят политику "затыкания ртов" и нарушают принципы свободы слова, которые сами же декларируют, заявила Симоньян в интервью "Ассошиэйтед Пресс"

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в интервью международному агентству "Ассошиэйтед Пресс" прокомментировала постоянные обвинения в искажении информации, сообщает РИА Новости.

Симоньян напомнила, как журналист немецкого издания Spiegel обвинил RT в использовании видео одного протеста для иллюстрации другого, хотя это оказалось не так. Она подчеркнула, что ошибки совершают все СМИ. RT в подобных ситуациях всегда выступает с опровержением и извиняется перед аудиторией, а однажды даже снял с эфира шоу, но все равно получает столько критики, сколько ни одно другое СМИ.

"Нас обвиняют в том, чего мы не делаем. А если мы ошибаемся, это так раздувают", — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что в отличие, например, от BBC и CNN International, RT позволяет людям увидеть мировые события под другим углом.

"Люди изголодались по новостям, которые им не показывают. И то, что мы показываем эти новости, делает мир лучше, потому что когда мир поет одну и ту же песню, ни к чему хорошему это не ведет", — сказала она.

Ограничивая работу RT, Соединенные Штаты проводят политику "затыкания ртов" и нарушают принципы свободы слова, которые сами же декларируют, считает Симоньян.

"Если в США сейчас говорят, что зарубежное СМИ не может прийти в другую страну и говорить со зрителями этой страны, и задавать вопросы, которые никто не задает, и рассказывать истории, которые никто не рассказывает, то это значит, что все американские СМИ в России должны замолчать", — добавила она.

Напомним, в начале декабря 2017 года Минюст США пригрозил RT America уголовным делом, если телеканал в течение двух дней не зарегистрируется в качестве иностранного агента в Штатах. RT был вынужден пойти на такие условия, после чего журналистов телеканала отказались аккредитовать в американском конгрессе из-за того, что теперь RT является иноагентом.

Москва ответила на действия Вашингтона зеркально: Федеральное собрание приняло закон, согласно которому иностранные СМИ могут признать иноагентами, если они получают финансовую поддержку от зарубежных стран или организаций.

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