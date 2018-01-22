Ученые нашли возможность заживления ран без рубцов

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Новое исследование специалистов Университета Пенсильвании подтвердило возможность заживления ран без образования рубцовой ткани — то, что раньше считалось невозможным в случае млекопитающих.
"По сути, мы можем управлять заживлением ран так, что оно приводит к регенерации кожи, а не к образованию рубцов, — говорит Джордж Котсарелис, глава отделения дерматологии и участник исследования. — Секрет в том, чтобы сначала регенерировать волосяные фолликулы. После этого жир восстановится в ответ на сигналы этих фолликул".
Однако ученые обнаружили, что миофибробласты человека можно превратить в адипоциты. До сих считалось, что это возможно только в случае рыб или амфибий. Оказывается, после ранения существует промежуток времени, когда можно повлиять на ткани, чтобы они регенерировали, а не рубцевались.
Предыдущее исследование этой группы ученых показало, что жировые клетки и волосяные фолликулы развиваются в регенерирующей коже отдельно, но не независимо — и что фолликулы всегда развиваются первыми. Они выяснили, что с самого начала образования фолликулы выделяют сигнальный белок BMP (костный морфогенетический белок), который может превратить миофибробласты в адипоциты. Если на месте заживающей раны появятся фолликулы, шрама не будет заметно.
Сингапурские ученые разработали лечебный пластырь, который одновременно помогает заживлению и борется с образованием шрамов. Они добиваются этого путем использования вещества, способного снижать количество выделяемого коллагена.
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