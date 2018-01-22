Dreamliner не долетел до Токио из-за возгорания двигателя

Самолету пришлось вернуться в Хельсинки. Посадка произошла на одном двигателе, пострадавших нет

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines (JAL), вылетевший из Хельсинки в Токио, аэропорт Нарита, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания правого двигателя.

"Самолет вылетел из Хельсинки в 17:07 (18:07 мск), но вернулся из-за технической проблемы в 18:34 (19:34 мск), посадка прошла благополучно", — сообщил РИА Новости представитель JAL.

Посадка самолета прошла на одном двигателе, рассказал руководитель воздушного движения аэропорта Хельсинки-Вантаа Томи Ханнуксела в интервью газете Ilta-Sanomat. "Очевидцы сообщают о панике на борту. Было много криков. Горел правый двигатель самолета. Ситуация была критической", — пишет газета.

При совершении аварийной посадки борт встречали более 12 пожарных машин столичного спасательного округа, уточняют в компании Finavia, управляющей аэропортами Финляндии.

"Мы были готовы к авиакатастрофе", — сообщили в Службе спасения столичного региона Уусимаа. Представитель JAL воздержался от комментариев относительно возможности продолжения полета на данном самолете.

Более 160 пассажиров и 13 членов экипажа были размещены в отелях Хельсинки, уточнили в JAL.

"Узбекистон хаво йуллари" стала первым в Центральной Азии эксплуатантом Boeing 787 Dreamliner с высокоэффективными двигателями GEnx-1B.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" начала коммерческую эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner в сентябре 2016 года. На сегодняшний день в парке национального авиаперевозчика имеются две такие машины. Кроме того, подписаны контракты с корпорацией Boeing на получение еще четырех самолетов Boeing 787 Dreamliner, поступление которых ожидается в 2019 году.

Сегодня на "лайнерах мечты" успешно выполняются рейсы в Дубай, Дели, Амритсар, Стамбул, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт, Москву, Куала-Лумпур, Сингапур. А с лета этого года НАК запустила на "дримлайнерах" беспосадочные рейсы по маршруту Ташкент — Нью-Йорк — Ташкент.

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