В Шотландии впервые "уволили" робота из супермаркета

Робот должен был показывать покупателям, где находятся товары, однако получалось у него это не очень хорошо или же клиенты оставались без ответа

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Руководство шотландской сети супермаркетов Margiotta Food & Wine приняло решение об увольнении робота Pepper по имени Фабио.

Он не смог выполнять свои обязанности и плохо шутил, пишет Digital Trends. Фабио должен был помогать посетителям с поиском продуктов. Сотрудники магазина хвалили робота, однако он не мог объяснить покупателям, где находятся те или иные товары.

Так, на вопрос о том, где находится молоко, Фабио отвечал, что в холодильнике, но не рассказывал, где тот стоит. Другие же клиенты вообще не получали ответа на свои вопросы.

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Владелец магазина также рассказал о случае, когда робот попытался разрядить обстановку и произвести на босса впечатление шуткой. "Как называется, когда одна корова шпионит за другой коровой?— спросил Фабио. — Слежка!" (игра слов: робот ответил "A steak out", что можно перевести как "стейк" и как "слежка").

В результате посетители начали избегать робота, а руководство приняло решение отказаться от услуг Фабио. В магазине он проработал всего неделю. Когда ему объявили об этом, робот спросил, злятся ли его работодатели. Машину отправили обратно в учебный центр Heriot-Watt, который предоставил ее в рамках эксперимента.

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