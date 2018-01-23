Доверенным лицом Путина стала Ирина Винер-Усманова

Центризбирком зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, встреча которых состоится 29 и 30 января, всего в списке уже 259 человек

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Встреча доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина состоится 29 и 30 января/

Об этом заявил РИА Новости один из участников предстоящей встречи, народный артист СССР Василий Лановой.

Центризбирком в понедельник зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина. Среди них заслуженный тренер России, жена миллиардера Алишера Усманова Ирина Винер. В поддержку самовыдвижения Путина на выборах собрано уже более 1,6 миллиона подписей.

"29 и 30 января я встречаюсь с теми, кто вошел в число доверенных лиц Путина, и тогда смогу рассказать более конкретно о моей миссии в качестве доверенного лица", — заявил во вторник Лановой.

По словам артиста, он согласился стать доверенным лицом Путина, так как не видит никого другого на посту президента России.

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В понедельник ЦИК принял решение о регистрации 154 доверенных лиц Путина, среди них артисты Юрий Башмет и Сергей Безруков, режиссёры Федор Бондарчук и Никита Михалков, театральный деятель Эдуард Бояков, актёры Василий Лановой и Михаил Боярский, певец Олег Газманов, глава Мариинского театра Валерий Гергиев, спортсменка Елена Исинбаева, артист Александр Калягин, певица Ольга Кормухина, правозащитница Ольга Костина, артист Сергей Мазаев, фигуристы Илья Авербух, Евгений Плющенко, Татьяна Навка, политолог Наталья Нарочницкая, музыкант Николай Расторгуев, тренер Татьяна Тарасова, модельер Валентин Юдашкин.

Ранее ЦИК России уже зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Путина на выборах-2018, в этом списке уже значатся 259 фамилий.

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