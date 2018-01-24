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Флаг Туркмении в Ашхабаде

Выдвижение кандидатов в депутаты парламента началось в Туркменистане

© Sputnik/ Сергей Субботин
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Кандидатами в депутаты могут быть граждане Туркменистана, которые достигли 25 лет, выдвижение пройдет с 24 января по 22 февраля

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Центризбирком Туркменистана объявил со среды начало выдвижения кандидатов в депутаты на выборах в Меджлис (парламент) страны, которые пройдут 25 марта.

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© Фото: официальный сайт президента РУз
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О начале выдвижения кандидатов в депутаты парламента было объявлено на заседании Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане. Согласно национальному избирательному законодательству, постановлением Центризбиркома выдвижение кандидатов пройдет с 24 января по 22 февраля 2018 года. Их регистрация будет осуществляться с 3 по 27 февраля.

Кандидатами в депутаты парламента могут выдвигаться граждане Туркменистана, достигшие ко дню выборов 25 лет и в течение предшествующих десяти лет постоянно проживающие в Туркменистане. Право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит политическим партиям, общественным объединениям, зарегистрированным до дня назначения выборов, а также группам граждан. В стране действуют три политические партии — Демократическая партия Туркменистана, Аграрная партия Туркменистана и Партия промышленников и предпринимателей Туркменистана.

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На заседании туркменского Центризбиркома было отмечено, что мониторинг хода парламентских выборов будут осуществлять наблюдатели от общественных организаций и политических партий страны, а также из ряда зарубежных стран и международных организаций, в том числе ОБСЕ, СНГ, пишет РИА Новости.

Центризбирком также рассмотрел вопрос образования избирательных участков при дипломатических представительствах Туркменистана за рубежом, чтобы на парламентских выборах смогли проголосовать туркменские граждане, которые в день выборов будут находиться за пределами страны.

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

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Теги:
депутат, выборы, Туркменистан



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