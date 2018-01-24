В Оренбургской области уволили министра за видео с охотой и стриптизом

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Оренбургской области уволили министра лестного и охотничьего хозяйства и его заместителей. Они сняли видео с охотой и стриптизом, где сыграли главные роли.
В начале ролика сотрудники министерства пьют пиво, играют в карты и демонстративно достают из мешка с подписью "Бюджет" деньги, которые ставят на кон. Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких получает распоряжение от губернатора Юрия Берга развивать внутренний туризм.
После этого герои видео переодеваются в женщин, пьют водку, едут на "охоту" и танцуют стриптиз.
После распространения ролика в сети губернатор Берг уволил министра. Вместе с ним покинули свой пост трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.
"Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы", — заявил губернатор Оренбургской области.
По словам Берга, он решил уволить чиновников после просмотра первых нескольких секунд видео.
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