16:38 24 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Охота. Архивное фото

В Оренбургской области уволили министра за видео с охотой и стриптизом

© Flickr/ m01229
В мире
Получить короткую ссылку
14010

Сотрудники Министерства лестного и охотничьего хозяйства сняли видео, где они "развивают" внутренний туризм и делают ставки из бюджета в карточных играх, губернатор области не понял шутку и освободил их от должностей

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Оренбургской области уволили министра лестного и охотничьего хозяйства и его заместителей. Они сняли видео с охотой и стриптизом, где сыграли главные роли.

В начале ролика сотрудники министерства пьют пиво, играют в карты и демонстративно достают из мешка с подписью "Бюджет" деньги, которые ставят на кон. Министр лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктор Тонких получает распоряжение от губернатора Юрия Берга развивать внутренний туризм.

После этого герои видео переодеваются в женщин, пьют водку, едут на "охоту" и танцуют стриптиз.

После распространения ролика в сети губернатор Берг уволил министра. Вместе с ним покинули свой пост трое его заместителей: Дмитрий Тетерятник, Игорь Добровидов и Владимир Рябов.

"Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы", — заявил губернатор Оренбургской области.

По словам Берга, он решил уволить чиновников после просмотра первых нескольких секунд видео.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
увольнение, Видео, Оренбург



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

  • Мемориал Великой Отечественной войны близ Леушен
    Чтобы помнили

    Посольство России и мэрия молдавского села Леушен, где был осквернен памятник героям Ясско-Кишиневской операции, рассмотрели перспективы его совместной реконструкции.

  • Алиса Блинцова
    Русский образ

    Представитель НКО "Русская Школа Эстонии" Алиса Блинцова заявила, что выводы британского исследования о настроениях русскоязычного населения стран Балтии неоднозначны.

  • кадр из мульфильма Маша и медведь
    "Маша и медведь" по-осетински

    В Северной Осетии планируют перевести мультсериалы "Фиксики" и "Маша и Медведь" на осетинский язык и использовать их в качестве методического материала.

  • Пачки долларов
    Деньги на бочку!

    Голландский суд отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиардов долларов.

  • Выступление артистов на концерте в КВН. Архивное фото
    Азиатский тандем

    После успеха команды "Азия MIX", сборная Бишкека и Алматы по КВН "Маб" пробивается в Высшую лигу, но пока приглашена только в Международную.

  • Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото
    Оттанцевались

    Налоговый комитет Таджикистана обвинил 102 певцов, музыкантов и танцовщиц в укрывательстве доходов и неуплате налогов.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Афганский Брюс Ли – Аббас Ализадэ
Афганский Брюс Ли — Аббас Ализадэ
Вулкан Майон на Филиппинах выбросил столб дыма и пепла
Вулкан Майон проснулся, вызвав панику на Филиппинах
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054