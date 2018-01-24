Удаление старых клеток из мозга победит болезнь Паркинсона и старость

Ученые провели исследование ткани мозга умерших пациентов и обнаружили, что у тех, кто страдал болезнью Паркинсона, астроциты старели быстрее

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Команда исследователей из Гронингенского университета (Нидерланды) разработала новый подход к лечению болезни Паркинсона.

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Он заключается в удалении из мозга поврежденных клеток. Как сообщает The Guardian , методика может быть использована и для борьбы со старением.

Болезнь Паркинсона, которой страдает около 10 млн человек по всему миру, возникает из-за сложной взаимосвязи наследственности, образа жизни и токсичных веществ в окружающей среде. В результате часть нейронов в мозге повреждаются или отмирают, что отрицательно влияет на способность совершать плавные и скоординированные движения. Эффективного лечения заболевания пока не существует.

В поисках решения проблемы голландские исследователи обратили внимание на другие клетки мозга — так называемые астроциты. Они не служат для переноса нервных импульсов, но поддерживают нейроны и разделяют их на группы. Когда астроциты стареют и перестают делиться, они начинают выделять вещества, способствующие воспалительным процессам. Ученые предположили, что такое местное воспаление может нанести вред нейронам и стать причиной нейрогенеративных заболеваний.

Исследование подтвердило это предположение. Проанализировав ткани мозга умерших пациентов, ученые обнаружили, что у тех из них, кто страдал болезнью Паркинсона, астроциты старели быстрее. Эксперименты на мышах показали, что обработка гербицидом под названием паракват провоцировала старение клеток и вызывала проблемы с движением. Однако когда исследователи с помощью особого вещества удалили из мозга пораженные клетки, грызуны вновь вернулись к прежнему уровню активности.

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Таким образом, удаление пораженных клеток позволяет повернуть болезнь Паркинсона вспять. Это открывает новый фронт в борьбе с нейрогенеративными заболеваниями и дает надежду на новые методы лечения и препараты. Но, чтобы создать эффективное лекарство на основе своего открытия, ученым необходимо придумать способ атаковать одни стареющие клетки и не затрагивать другие, которые необходимы организму. В случае успеха принцип можно будет распространить и на другие ткани для победы над старением в целом.

Другое грозное нейрогенеративное заболевание — болезнь Альцгеймера. Исследователи обнаружили, что один из препаратов, позволяющих замедлить ее развитие, обращает клеточные часы вспять. Возможно, метод удастся использовать и против других возрастных болезней.