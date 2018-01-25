"Оранжевый" уровень опасности в связи с повышением уровня воды в Сене на обычной жизни парижан никак не отразился, перебоев в работе транспорта не наблюдается
Астане и Минску не стоит ввязываться в борьбу за титул "главного миротворца", убежден колумнист Sputnik Александр Шпаковский
Пол Ромер критиковал методику составления рейтинга Doing Business, сейчас он возвращается на должность профессора экономики в Нью-Йоркском университете
Ограничительные меры считают непригодным инструментом взаимодействия с Европой 65% опрошенных французов и 61% респондентов из Германии