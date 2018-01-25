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Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
Владимир Высоцкий: "Если не любил — значит, и не жил"
Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта
Высоцкий жив? Что узбекистанцы помнят и знают о творчестве поэта
Турецкая военная операция в Сирии
Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

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  • Я против, это приведет к бесконтрольным операциям и серым схемам
    8.3% (18)
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    23.6% (51)
  • Наоборот, нужен более жесткий контроль за приезжими
    11.6% (25)
  • На практике все равно работодатель будет решать на свое усмотрение
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